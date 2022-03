Ministerin: Unverdorbene Lebensmittel nicht wegwerfen

Jacqueline Bernhardt blickt in die Kamera.

Schwerin. Verbraucherschutzministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. "Es ist nicht notwendig, unverdorbene Lebensmittel zu entsorgen", sagte die Ministerin am Montag in Schwerin. Dies fange beim bedarfsgerechten Einkauf an und setze sich bei Lebensmittelspenden fort.

Anlässlich des Weltverbrauchertags am Dienstag mahnte sie: "Jährlich landen knapp zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Gut die Hälfte aller Lebensmittelabfälle in Deutschland geht jährlich auf Privathaushalte zurück." Ihr gehe es darum, Menschen aufzuklären und für das Thema zu sensibilisieren, sagte Bernhardt.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-516786/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern