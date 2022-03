Reparateur bricht auf Stalldach ein: Schwer verletzt

Techentin. Bei der Untersuchung eines Sturmschadens auf einem Stalldach ist ein 38-jähriger Mann in Techentin (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, brach der selbständige Handwerker am Samstag an einem Lichtschacht des Rinderstalles im kleinen Ortsteil Below plötzlich durch und stürzte fast acht Meter in die Tiefe. Ein Kollege fand den Mann und rief die Rettungskräfte.

Der Geschädigte kam mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen in eine Klinik nach Hamburg. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der 38-Jährige den Schaden erst genauer begutachten, um ihn später zu reparieren. In die Ermittlungen wird auch das zuständige Landesamt für Gesundheit einbezogen.

