Mehrere Brände in MV: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

In Schwerin sterben zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand. In Boizenburg muss sich eine Frau durch einen Sprung aus dem Wohnungsfenster aus großer Höhe retten und wird schwer verletzt. Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar.

Schwerin/Boizenburg. Bei mehreren Bränden sind am Wochenende in Westmecklenburg zwei Menschen ums Leben gekommen und eine 33-jährige Frau schwer verletzt worden. Die drei Feuer brachen in zwei Wohnungen in Schwerin und in Boizenburg aus und vernichteten außerdem noch eine Biogasanlage in Lüttow bei Boizenburg, wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten. Die genauen Brandursachen sind in allen drei Fällen bisher noch nicht geklärt.

In Schwerin starben ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter nach einem Brand in ihrer Wohnung am frühen Samstagmorgen. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei die Frau und ihr Kind aus der brennenden Wohnung bergen und die Mutter auch wiederbeleben können. Trotz schnellen Einsatzes der Rettungskräfte seien Mutter und Tochter jedoch wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Wohnung lag im dritten Stockwerk des Hauses in einem Plattenbaugebiet im Süden der Landeshauptstadt. Anwohner hatten den Brand bemerkt und Hilfe geholt.

Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Möglicherweise habe das Feuer die dort allein lebende Frau und das Kind im Schlaf überrascht. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde ein Sachverständiger mit der Suche nach der Brandursache beauftragt, der frühestens am Montag etwas dazu sagen könne. Dann solle auch entschieden werden, ob die Brandopfer obduziert werden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

In Boizenburg brach ein Feuer am Sonntag in einer Wohnung im vierten Geschoss eines Plattenbaus aus. Die 33 Jahre alte Bewohnerin sprang aus dem Fenster des Badezimmers und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Laut Polizei wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Der Schaden durch das Feuer und die Löscharbeiten wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Auch hier soll ein Gutachter die Brandursache klären.

Einen Schaden von mindestens 150 000 Euro meldete die Polizei bei einem weiteren Feuer in einer Biogasanlage in Lüttow bei Boizenburg. Dort brannten in der Nacht zum Samstag zwei große Bioreaktoren auf einem Bauernhof ab. Verletzt wurde dabei niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

