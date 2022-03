Aktionen gegen Krieg und Benefiz-Konzerte für Opfer

Rostock/Schwerin. Bei Protestaktionen in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Wochenende die Teilnehmer Forderungen nach einem raschen Ende des Krieges in der Ukraine bekräftigt. Sie riefen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, die Souveränität der Ukraine nicht weiter in Frage zu stellen, seine Truppen abzuziehen und so das Blutvergießen zu beenden.

Auf dem Alten Garten vor dem Schloss in Schwerin formierten sich am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben rund 150 Menschen zu einem großen Friedenssymbol. In Rostock forderten etwa 250 Kundgebungsteilnehmer ein Ende des Krieges in der Ukraine. Bereits am Samstag hatte es in Wismar eine ähnliche Aktion gegeben, zu der laut Polizei etwa 100 Menschen zusammengekommen waren.

Großen Zuspruch fanden am Samstagabend zwei Benefiz-Konzerte, die Dozenten und Studenten der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock gaben. Der Konzertsaal sei unter Corona-Bedingungen beide Male ausgelastet gewesen, teilten die Initiatoren Olha Chipak und Oleksiy Kushnir am Sonntag mit. Beide stammen aus der Ukraine und lehren seit etwa 15 Jahren an der Hochschule. Nach ihren Angaben sollen der Erlös aus dem Kartenverkauf und die Spenden des Abends einem Krankenhaus in der Ukraine zugutekommen.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-505813/2

