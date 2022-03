Rostock. Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter. Am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 1815 nachgewiesene Neuinfektionen innerhalb eines Tages, nach 3937 am Samstag und 1403 am Sonntag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kletterte erneut - innerhalb eines Tages von 2150,5 auf nun 2180,5.

Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1764,7. Bundesweit betrug die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1526,8 - nach 1496 am Vortag.

In den Krankenhäusern des Landes wurden am Sonntag laut Lagus 652 Corona-Patienten behandelt, 24 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 94 Patienten und damit 8 mehr als am Tag zuvor. Es gab einen neuen Todesfall, so dass die Gesamtzahl der Corona-Toten im Nordosten auf 1857 anstieg.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 9,9 angegeben, 0,2 weniger als am Samstag. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist allerdings regional weiterhin sehr unterschiedlich. Den Berechnungen des Lagus zufolge reicht die Spanne von 5,1 in Nordwestmecklenburg bis zu 13,6 in Vorpommern-Greifswald.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich seit Wochen kaum noch. Am Sonntag lag die Quote der mindestens einmal Geimpften nach Angaben des RKI unverändert bei 74,2 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten mit 74,1 Prozent fast ebenso viele Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,9 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-505843/2

