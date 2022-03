Schweriner Volleyballerinnen haben Rang vier in Sichtweite

Schwerin. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin stehen nach dem 3:0 (25:15, 25:16, 25:20)-Erfolg gegen die Ladies in Black Aachen kurz vor ihrem selbstgesteckten Ziel in der Bundesliga-Hauptrunde. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski schob sich vorläufig auf den dritten Rang vor und festigte damit ihre Ausgangsposition für das Playoff-Viertelfinale.

Allerdings gab Koslowski zu, anfangs nicht an einen klaren Erfolg seines Teams geglaubt zu haben, das auf die erkälteten Anne Hölzig und Lea Ambrosius verzichten musste. "Nach den ersten zwei Ballwechseln habe ich gedacht, das wird ein langer Abend." Dann aber habe man Aachen in Block und Abwehr den Zahn ziehen können. "Unsere Herausforderung heute war, konstant auf einem hohen Niveau zu spielen, denn wenn wir nachgelassen haben, war Aachen immer da", sagte der Coach nach der Partie vor rund 1200 Zuschauern.

Da der auf Rang fünf liegende Konkurrent VfB Suhl bei zwei noch ausstehenden Spielen auf maximal 42 Punkte kommen kann, würde dem SSC (3./40) ein weiterer klarer Sieg in den Partien in Vilsbiburg (Mittwoch) und Straubing (Samstag) reichen, um mindestens Vierter zu werden. Im Viertelfinal-Playoff nach dem Modus "best of three" hätte der SSC dann im entscheidenden dritten Spiel Heimrecht.

