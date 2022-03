Mann bedroht Kollegen mit dem Tod: Polizeieinsatz

Ahlbeck. Ein Mann hat in Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) mehrere Arbeitskollegen mit dem Tod bedroht und so einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor war es in einer Gruppe von Kollegen zu Streit gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 41-Jährige habe dabei damit gedroht, eine Waffe zu holen und alle umzubringen. Danach sei er gegangen. Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit nach dem Vorfall am Freitagvormittag in seiner Wohnung im Landkreis Vorpommern-Greifswald fest. Dort fanden die Beamten auch eine Schreckschusswaffe.

Insgesamt wurden den Angaben nach zehn Streifenwagen und Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos alarmiert. Die Spezialkräfte wurden wegen der frühen Festnahme aber nicht eingesetzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Verdächtigen einen Wert von rund 1,5 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

