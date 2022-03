GEW fordert Beibehaltung der Testhäufigkeit an Schulen

Schwerin. Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen unter Kindern in Mecklenburg-Vorpommern hat die Lehrkräftegewerkschaft GEW vor einer Reduzierung der Anzahl an Corona-Tests pro Woche gewarnt. "Mit dem Wegfall der Kohortentrennung und der sukzessiven Aufhebung der Maskenpflicht müssen wir mit weiteren Infektionen rechnen", erklärten die GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Nico Leschinski am Donnerstag in Schwerin. Der bisherige Testrhythmus von drei Tests pro Woche sei etabliert und akzeptiert und gebe zumindest die Sicherheit, dass Infektionen schnell erkannt würden. Die GEW fordert daher, dies auch nach dem 20. März so fortzuführen.

