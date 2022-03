Rot-Rot in MV: Nach 100 Tagen im Amt auf gutem Weg

Schwerin. Die Landesregierung in Schwerin hat den Vorwurf der oppositionellen CDU zurückgewiesen, in den ersten 100 Tagen zu untätig geblieben zu sein. SPD und Linke hätten trotz der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie erste Vorhaben umgesetzt. Zudem seien wichtige Weichen für ein wirtschaftlich starkes, soziales und nachhaltiges Mecklenburg-Vorpommern gestellt worden, sagte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Die Bildungsministerin vertrat erneut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die ihre Amtsgeschäfte krankheitsbedingt ruhen lässt.

Mit dem Frauentag als Feiertag werde den Frauen mehr Anerkennung zuteil, mit dem Wahlalter ab 16 bekomme die Jugend mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, sagte Oldenburg. In allen Ferien gebe es künftig eine kostenfreie Hortbetreuung. Mit dem Dreistufenmodell habe in fast allen Schulen der Präsenzunterricht sichergestellt werden können. Oldenburg verwies darauf, dass die Insolvenz der MV-Werften die Folge der Corona-Pandemie gewesen sei. Für die etwa 2000 Beschäftigten seien mit Unterstützung des Landes Transfergesellschaften gebildet worden, sodass die Fachkräfte im Land gehalten werden könnten.

Neben Oldenburg zählten in der turbulenten Debatte auch andere Kabinettsmitglieder bisherige Leistungen auf. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) erinnerte an die zusätzlichen Landeshilfen für Corona-geschädigte Unternehmen. Ein Tourismusgesetz solle die für das Land wichtige Branche voranbringen. Innenminister Christian Pegel (SPD) verwies darauf, dass den Kommunen trotz der Corona-bedingten Steuerverluste eine verlässliche Finanzausstattung gewährt werde. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hob die Erfolge bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest hervor.

