Vor Saisonbeginn: Strand in Warnemünde wird fit gemacht

Warnemünde. In Warnemünde wird derzeit der Strand für die kommende Sommersaison hergerichtet. Wie Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm sagte, werden dafür rund 20.000 Kubikmeter Sand auf einer Länge von zwei Kilometer mit schwerem Gerät verlagert. Der Sand werde das ganze Jahr über von Nordwesten Richtung Mole geweht und muss dann in jedem Frühjahr wieder aus den sogenannten Sandfangfallen geholt werden. Der so gewonnene Sand reiche gut aus, um den Strand von der Mole bis hin zum Beginn des Küstenwaldes touristengerecht auszustatten. Dahinter liege der Naturstrand. Wegen der vielen Stürme in der vergangenen Monaten gebe es Sand im Überfluss.

Die Kosten der Aktion liegen laut Fromm bei rund 40.000 Euro. Bis Ende März müssten die Arbeiten abgeschlossen sein, denn im April beginne der Aufbau der Strandbewirtschaftung, sagte Fromm.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-463189/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern