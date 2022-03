Ohne Führerschein erwischt: Frau reagiert aggressiv

Zarrentin. Eine Autofahrerin ist bei einer Verkehrskontrolle in Zarrentin nach Angaben der Polizei handgreiflich geworden - die Frau war ohne Führerschein unterwegs. Wie die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Mittwoch mitteilte, ging die 38-Jährige mit der Faust auf einen Polizeibeamten los und musste demnach mit Gewalt von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Laut Polizeiangaben liegen gegen die Fahrerin bereits etwa zehn Strafanzeigen vor, die in den letzten acht Monaten aufgenommen wurden. Aus diesem Grund sei der Fahrzeugschlüssel wegen Wiederholungsgefahr sichergestellt worden. Zudem wurde Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erstattet.

