Kleinbagger samt Hänger an der Seenplatte gestohlen

Sparow. Diebe haben in einem Dorf unweit der Autobahn 19 Berlin-Rostock einen Mini-Bagger samt Anhänger gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, stand das Gefährt gesichert auf dem Hof des Eigentümers in Sparow bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte). Die Täter sollen die Sicherung an der Anhängekupplung in der Nacht zu Montag gewaltsam aufgebrochen, den zweiachsigen Hänger an ein Zugfahrzeug gekoppelt und samt Baugerät weggezogen haben. Der Besitzer bemerkte das Fehlen am Morgen und rief die Polizei. Der Schaden wird auf mehr als 23.000 Euro geschätzt.

