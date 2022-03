Ministerium: Impfzentren offen für ukrainische Flüchtlinge

Schwerin. Ukrainische Flüchtlinge ohne vollständigen Corona-Impfschutz können sich in den Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern immunisieren lassen. Darauf hat das Gesundheitsministerium in Schwerin hingewiesen. Niemand werde weggeschickt, sagte ein Sprecher. Er appellierte zudem an Geflüchtete aus der Ukraine, die bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind, sich bei der Ausländerbehörde anzumelden. Dort gebe es kompakte Informationen, auch auf Ukrainisch. Auch für die Gewährung von Leistungen sei die Anmeldung nötig.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim plant überdies Impfangebote in zentralen Unterkünften für Geflüchtete. Dann müssten sie sich nicht extra auf den Weg machen, sagte eine Kreissprecherin.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-418621/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern