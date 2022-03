Corona-Lockerungen treten ab Freitag im Nordosten in Kraft

Schwerin. Ab Freitag tritt der zweite von Bund und Ländern am 16. Februar vereinbarte Lockerungsschritt der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Ungeimpfte dürfen nun unter anderem wieder Restaurants und je nach Infektionslage auch Clubs besuchen. Wie das Gesundheitsministerium bereits am Dienstag nach der Kabinettsentscheidung mitgeteilt hatte, betreffen die verabschiedeten Lockerungen unter anderem die Gastronomie, Hotels, Kultur, Diskotheken und den Sport. "Wir öffnen in Mecklenburg-Vorpommern viele Bereiche und lockern Schutzvorschriften, da dies vertretbar ist", so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

In der Gastronomie und Beherbergungsbetrieben gilt ab sofort generell die 3G-Regel, neben Geimpften und Genesenen dürfen nun also auch Ungeimpfte wieder mit einem negativen Corona-Test in Hotels und Restaurants. Für die betroffenen Unternehmen ebenso bedeutsam ist die Öffnung von Clubs und Diskotheken, hier gilt jedoch in Abhängigkeit von der Infektionslage entweder 2G plus oder 3G. Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen im Land dürfen also zunächst nur Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Test wieder Feiern gehen.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, sprach angesichts der Lockerungen von einem "ganz wichtigen Schritt in Richtung Normalität". Nur Geimpfte und Genesene empfangen zu dürfen, habe die Gastronomie hart getroffen und einige Betriebe an den Rand der Existenz gebracht. Der Landesverband der Clubs und Live-Spielstätten (Kulturwerk MV) sprach von einer "großen Euphorie", jedoch werde diese davon getrübt, dass die Saison bereits fast vorbei sei.

