Fußball FC Hansa will auf Schalke überraschen

Rostock. Nach dem Absturz auf den Abstiegsrelegationsplatz steht Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga unter Zugzwang und muss dringend punkten. Dies soll der Mannschaft von Trainer Jens Härtel ausgerechnet im schweren Gastspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Aufstiegsanwärter FC Schalke 04 gelingen. Der Tabellenfünfte aus Gelsenkirchen wird allerdings vom Großteil der 25.000 zugelassenen Zuschauer unterstützt werden.

"Auswärts haben wir die eine oder andere Überraschung geschafft und wissen, dass wir jeder Mannschaft Probleme bereiten können", sagte Härtel am Donnerstag in Rostock. "Ich freue mich auf das Spiel und die Atmosphäre in Gelsenkirchen", fügte der 52-Jährige hinzu.

Dafür müsse der FC Hansa aber - anders als zuletzt - in der Defensive stabil stehen. "Das Verteidigen wird wichtig sein, um das Spiel lange offen zu halten", erklärte Härtel. "Denn Schalke kann offensiv eine Wucht entfalten." Es komme vor allem darauf an, Torjäger Simon Terodde (16 Saisontreffer) in den Griff zu bekommen. Beim 0:2 im Hinspiel ging dieser Versuch daneben - Terodde traf damals doppelt.

Neben den Langzeitverletzten Maurice Litka und Lukas Scherff (beide im Aufbautraining nach Kreuzbandrissen) fehlt auch Nik Omladic. Der befindet sich wegen anhaltender Fußprobleme in der Rehabilitation.

