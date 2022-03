Ballett-Uraufführung in Schwerin - Mehr Zuschauer erlaubt

Schwerin/Stralsund. Wenige Tage nach dem Neustart des Spielbetriebs an den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern bringt das Tanzensemble in Schwerin eine Uraufführung auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater steht am Freitag das Ballett "Through my Eyes" nach Musik von Johannes Brahms auf dem Programm.

Es ist der dritte Tanzabend, den Ballettdirektorin und Choreographin Xenia Wiest gestaltet und in dem sie das Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlicher Herkunft thematisiert, die am Ende zu einer Einheit zusammenfinden. Musikalisch begleitet werden die Tänzer von der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin und dem Klaviersolisten Florian Uhlig.

Einen besonderen Ballettabend bietet auch das Theater Vorpommern. Am Samstag wird in Stralsund erneut "Und die Seele unbewacht ..." gezeigt. Die Inszenierung hatte nach Angaben des Theaters 2019 ihre Uraufführung und wurde nach dem Ende der Corona-Zwangspause wieder ins Programm genommen.

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern hatten Ende vorigen Jahres wegen der einsetzenden Corona-Infektionswelle landesweit schließen müssen. Nach der Lockerung der Corona-Schutzvorschriften für Kunst und Kultur nahmen sie vom 22. Februar an den Spielbetrieb mit begrenzter Zuschauerzahl und unter strengen Hygieneauflagen wieder auf. Von Freitag an werden weitere Lockerungen wirksam. Unter anderem sind dann auch wieder mehr Besucher möglich, so dass an den Abendkassen zum Teil noch kurzfristig Tickets erhältlich sind.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-370162/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern