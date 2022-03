Wetter Nebel und Frost in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Der Start in den Donnerstag wird im Nordosten vielerorts frostig und neblig. Gebietsweise ist am Vormittag durch den Nebel mit schlechter Sicht zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockert das Wetter dann etwas auf, bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es zunächst klar. Später wird erneut Nebel erwartet und es kann vereinzelt glatt werden. Die Temperaturen sinken auf etwa 1 Grad an der See und auf bis zu minus 3 Grad im Landesinneren.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-363496/2

