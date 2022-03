Große Scheune mit Heizung brennt nieder: 80.000 Euro Schaden

Bobzin. Einen Schaden von etwa 80.000 Euro hat ein Brand in einer großen und massiven Scheune in Bobzin bei Lübz (Ludwigslust-Parchim) verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurde das Feuer gegen Mitternacht gemeldet. Mehrere Feuerwehren konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Die Scheune, in der unter anderem Werkzeuge und die Holzvergaserheizung für das Grundstück untergebracht war, brannte nieder. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-363014/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern