Aufwärtstrend bei Sieben-Tage-Inzidenz hält an

Rostock. Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Der Wert der Corona-Neuinfektionen stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 69,9 Punkte auf 1626,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Damit ist erneut ein Höchststand erreicht. Mit 6178 registrierten Neuinfektionen lag der Tageswert erneut über der 6000er Marke und 979 Zähler über dem Wert der Vorwoche.

Bundesweit sinkt die Inzidenz hingegen seit mehreren Tagen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie zur Wochenmitte mit 1171,9 an nach 1213,0 am Tag zuvor. MV liegt auf Platz drei im Vergleich der Bundesländer mit den meisten Infektionen nach Sachsen-Anhalt und Bayern. Dennoch beschloss das Kabinett am Dienstag in Schwerin umfangreiche Lockerungen, etwa 3G im Gastgewerbe und höher Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - pendelt seit Längerem um den aktuellen Wert von 11 und liegt damit weiterhin über dem Schwellenwert von 9. Damit befindet sich das Land in Warnstufe vier und ist rot gekennzeichnet. In den Landkreisen weicht die Situation jedoch stark ab mit einer Krankenhausinzidenz von nur 3,2 liegt der Kreis Nordwestmecklenburg am unteren Ende der Skala, während die Situation im Kreis Vorpommern-Rügen mit 20,9 am gravierendsten ist.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen wirkt sich verzögert auch auf die Klinikzahlen aus. In den Krankenhäusern des Landes wurden am Mittwoch 595 Patienten mit Corona behandelt, 9 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 79 Patienten und damit dem Lagus zufolge 3 mehr als am Vortag. 7 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, so dass die Gesamtzahl der Toten im Nordosten auf 1779 anstieg.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich kaum noch. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Mittwoch nach Angaben des RKI weiterhin bei 74,1 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 73,9 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,1 Prozent bekommen.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-356815/2

