Umsatz der MV-Industrie im zweiten Pandemie-Jahr gewachsen

Ein Schiffbauer schweißt auf einem der Decks in einem sich im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiff.

Schwerin. Die Industrie in Mecklenburg-Vorpommerns hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Schwerin erwirtschafteten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Mitarbeitern im Land 15,7 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es demnach 13,4 Milliarden Euro und im Jahr 2019 rund 13,3 Milliarden. Die Zahlen sind vorläufig, wie eine Sprecherin des Amtes betonte.

Dabei legte auch der Export zu, von 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf zuletzt 7,1 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 hatten die Unternehmen dem Amt zufolge Exportumsätze in Höhe von rund 5 Milliarden Euro gemeldet. Die Zahl der Beschäftigten in den Unternehmen stieg zunächst von rund 52.700 in 2019 auf fast 53.200 im Jahr 2020, um dann 2021 auf knapp 52.000 zu sinken.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-356816/2

