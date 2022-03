Impfschub durch Novavax-Mittel bleibt in MV bislang aus

Schwerin. Die Bereitstellung des neuen Corona-Impfstoffes von US-Hersteller Novavax hat auch in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht den erhofften Impfschub gebracht. Bis Dienstag hätten sich landesweit etwa 1600 Menschen für die Erst- und Zweit-Spritze mit dem wirkverstärkten Proteinimpfstoff vormerken lassen, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mit. Etwa 1150 Anmeldungen habe es für die Impfstützpunkte im Land gegeben, außerdem 450 in den Kliniken.

Laut Drese seien bislang etwa 250 Novavax-Impfungen verabreicht worden. Nach dem Impfstart am Montag in Neubrandenburg und Rostock würden auch die anderen Städte und Landkreise schrittweise das Vakzin einsetzen. Der Proteinimpfstoff stehe in den Impfstützpunkten allen Interessierten ab 18 Jahren zur Verfügung. Laut Ministerium erhält das Land im ersten Quartal etwa 78.000 Impfdosen von Novavax, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig seien.

Noch nicht geimpfte Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen hätten die Möglichkeit, sich die erste Spritze auch von den mobilen Impfteams geben zu lassen, die derzeit in den Heimen die zweite Boosterimpfung verabreichen. Für Beschäftigte dort und in Kliniken gilt ab Mitte März eine Impfpflicht.

"Es fehlt nicht an Impf-Angeboten und Möglichkeiten. Jetzt ist der Zeitpunkt zur Impfung. Das ist mein Appell an alle, die skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen sind", sagte Drese. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock seien in der letzten Februarwoche landesweit nur etwa 1300 Erstimpfungen durchgeführt worden. Auf dem Höhepunkt der Impfkampagne Ende April 2021 waren es knapp 100.000 in einer Woche.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Viertel der Bevölkerung nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Mit einer Quote von 74,1 Prozent bei Erstimpfungen liegt der Nordosten unter dem Bundesdurchschnitt.

