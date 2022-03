Heiter und trocken im Nordosten

Schwerin. Weitestgehend heiter und trocken wird es am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern. Nach leichtem Frost und Wolken am Morgen lockert das Wetter im Tagesverlauf auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind werden Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad erreicht.

In der Nacht zum Donnerstag ist zeitweise mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus vier Grad. Tagsüber wird auch am Donnerstag heiteres und trockenes Wetter erwartet.

