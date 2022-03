Prozess nach Angriff auf Rettungssanitäter und Passanten

Schwerin. Nach Angriffen auf einen Rettungssanitäter und weitere Menschen muss sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an ein Mann vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Der 46-Jährige soll zwischen April 2020 und Mai 2021 sieben Menschen bei verschiedenen Gelegenheiten grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einige erheblich verletzt haben. Zu den Attackierten zählen auch der Rettungssanitäter und eine Frau, die einem anderen Opfer helfen wollte. Zwei der Vorfälle sollen sich in einem Obdachlosenheim abgespielt haben, in dem der Mann lebte. Das Landgericht hat für den Prozess zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt.

