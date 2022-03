Betrüger stehlen online 58.000 Euro von Konto eines Rüganers

Bergen. Unbekannte haben einem Mann aus Bergen auf der Insel Rügen 58.000 Euro vom Konto gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag erklärte, wurde der 64-Jährige Opfer eines falschen Sparkassenmitarbeiters und einer "Onlinebanking-Betrugsmasche". Der Geschädigte habe den Vorfall am Montag bemerkt und angezeigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter den Mann am Freitag angerufen, sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und über verschiedene Änderungsvarianten beim Computer-Bankgeschäft via Smartphone gesprochen. Dabei habe der Rüganer seine IBAN-Nummer herausgegeben, weitere Zugangsnummern aber nicht, wie er sagte.

Am Ende des Telefongespräches sei dem 64-Jährigen gesagt worden, dass er das Konto wegen Umstellungen am Wochenende nicht nutzen kann. Um den Mann nicht zu verunsichern, wurde ihm eine SMS mit einem Link geschickt, die von der Sparkasse des Anrufers stammen sollte.

Am Montag kam heraus, dass über mehrere Varianten insgesamt 58.000 Euro auf ein Konto in Litauen gebucht worden waren und nun verschwunden sind. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang vor derartigen Trickbetrügern, die mit der Masche derzeit vermehrt in der Region anriefen.

