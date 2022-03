Prozess: Ex-Pflegeheimbetreiberin erneut vor Gericht

In einer Pflegeeinrichtung in Krakow am See herrschten vor wenigen Jahren offensichtlich unhaltbare Zustände. Vor dem Landgericht wehrt sich nun die damalige Betreiberin gegen ein Urteil des Amtsgerichts Güstrow.

Rostock. Wegen Freiheitsberaubung in neun Fällen, Misshandlung Schutzbefohlener und Betrugs muss sich seit Dienstag eine ehemalige Pflegeheimbetreiberin vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die heute 35-Jährige war im August 2019 vom Amtsgericht Güstrow zu 28 Monaten Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde die Frau mit einem fünfjährigen Berufsverbot im Bereich der Pflege belegt. Gegen dieses Urteil hatten Verteidigung und Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Die Frau hatte in Krakow am See (Landkreis Rostock) zwei Pflegeeinrichtungen betrieben, die 2016 von den Behörden geschlossen wurden. Zeugen zufolge hatten dort unhaltbare Zustände geherrscht. So wurde im Amtsgerichtsprozess berichtet, wie eine halb verdurstete Patientin in der Einrichtung gefunden worden sei. Nachdem sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei bei ihr dort ein desolater Gesundheitszustand festgestellt worden, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag.

Zeitweise seien die dementen oder psychisch kranken Bewohner eingesperrt gewesen. Dies sei geschehen, obwohl es Hinweise gegeben hätte, dass solche freiheitsberaubenden Maßnahmen einer richterlichen Erlaubnis bedurft hätten.

Die Verteidigung erklärte am Dienstag, dass das Ziel der Berufung ein Freispruch sei. Die Täterschaft sei nicht geklärt. Zudem verwies der Verteidiger darauf, dass es unterschiedliche Gutachten über den Gesundheitszustand einer Bewohnerin gegeben hatte, was im Amtsgerichtsurteil nicht ausreichend beachtet worden sei.

Die Staatsanwältin sprach in einer emotionalen Einlassung von einer menschenverachtenden Gesinnung der Angeklagten. Diese hätte aus Gewinnsucht hilflose Menschen eingesperrt. Die Staatsanwältin verwies darauf, dass bei einem Brand in einer Einrichtung die Menschen deshalb "jämmerlich verbrannt" wären. Ihrer Ansicht nach komme im Berufungsprozess durchaus ein höheres Strafmaß in Betracht.

Die Verteidiger kritisierten die emotionalen Worte der Staatsanwältin und forderten diese zur Mäßigung auf. Der Vorsitzende Richter betonte anschließend, dass die dem Prozess zugrundeliegenden Sachverhalte durchaus eine emotionale Betrachtung nahelegen könnten. Er sagte, dass der Prozess vollkommen neu aufgerollt werde.

