Schulbesuch ukrainischer Flüchtlingskinder wird vorbereitet

Schwerin. Die Schulämter und das Bildungsministerium in Schwerin bereiten sich auf ukrainische Flüchtlingsfamilien mit Kindern im Schulalter vor. Alle Kinder und Jugendlichen, die beschult werden müssen, würden den 94 Schulen zugeordnet, an denen es eine intensive Förderung von Deutsch als Zweitsprache gebe, teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Beförderung zu diesen Schulen werde sichergestellt.

Bis zum Ende des Schuljahres soll zunächst intensiver Deutschunterricht erteilt werden. "Dass sich die Situation auch auf das Schuljahr 2022/23 auswirken kann, wird mit einberechnet", hieß es.

In der Flüchtlingswelle aus Syrien in den Jahren ab 2015 wurde Unterricht für Deutsch als Zweitsprache an noch viel mehr Schulen angeboten. Sollte es nötig werden, könnten auch weitere der rund 140 Schulen aus dieser Zeit dafür reaktiviert werden, so eine Ministeriumssprecherin.

Für traumatisierte Kinder stehen dem Ministerium zufolge die Schulpsychologen bereit. "Der Zentrale Fachbereich für Diagnostik und Schulpsychologie reagiert auf die Situation und unterstützt bei den Themen Flucht und Trauma, auch mit temporären Verschiebungen des Einsatzes von Psychologen an Schulstandorten." Im Gespräch sei zudem, dass die Landeszentrale für Politische Bildung an Schulen aktiv werde.

