Hansa-Kapitän Kolke optimistisch: Bleiben über dem Strich

Rostock. Torwart Markus Kolke bleibt trotz des Negativ-Trends des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga optimistisch. Er sei "guten Mutes, dass wir die Dinger ziehen und über dem Strich bleiben", sagte der Kapitän der Mecklenburger der "Ostsee-Zeitung" (Dienstag).

Nach dem 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg sind die Rostocker erstmals in dieser Saison auf den Relegationsplatz abgerutscht. Im März stehen die Spiele gegen den Aufstiegskandidaten Schalke 04 sowie die Konkurrenten Holstein Kiel und SV Sandhausen an. Zwischen Fortuna Düsseldorf auf Platz 13 und Rostock auf Rang 16 liegen nur zwei Punkte. "Man kann es nicht verneinen. Es ist da unten drin jetzt kuschelig warm geworden", sagte Kolke der "Bild" (Dienstag).

Im Kampf um den Klassenverbleib muss die Mannschaft von Trainer Jens Härtel ihre Heimstärke wiederfinden. Mit neun Punkten aus zwölf Spielen stehen die Mecklenburger in diesem Klassement nur auf Platz 15. Helfen könnte, dass in der Partie gegen Holstein Kiel am 11. März wieder 21.000 Zuschauer in das Ostseestadion dürfen. Wie der Club mitteilte, startete am Dienstag der Vorverkauf für Vereinsmitglieder.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-333139/2

