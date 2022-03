Krieg in der Ukraine beschäftigt Landtag

Schwerin. Vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine kommt der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Den Antrag dazu hatten die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Grünen gemeinsam gestellt. Nach ihrem Willen soll über Konsequenzen aus dem aggressiven Vorgehen Russlands für die Landespolitik debattiert werden. Die Initiatoren fordern eine klare Haltung der rot-roten Landesregierung, die lange Zeit auf Dialog mit Russland gesetzt und sich aller Kritik zum Trotz auch für Fertigstellung und Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stark gemacht hatte.

Am Tag vor der Sitzung war Schwesig via Twitter demonstrativ auf Distanz zu Russland gegangen und hatte angekündigt, alle Kontakte zu dem Land bis auf weiteres einzustellen. Zudem ging sie auf eine Forderung der Opposition ein und sprach sich für die Auflösung der umstrittenen Klimaschutz-Stiftung des Landes aus. Diese wird maßgeblich vom russischen Staatskonzern Gazprom über dessen Tochterunternehmen Nord Stream 2 finanziert. Auch über die Zukunft der Stiftung und den Einsatz der von Nord Stream bislang gezahlten 20 Millionen Euro soll im Landtag beraten werden.

Allerdings machte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung und frühere Ministerpräsident, Erwin Sellering, bereits deutlich, dass er eine rasche Auflösung der Stiftung für rechtswidrig hält. Zudem könne das Stiftungsvermögen keinem anderen Zweck zugeführt werden. "Beides ist rechtlich ausgeschlossen", betonte Sellering in einer Erklärung.

CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow dankte Schwesig, dass sie auf seinen Vorschlag eingegangen sei, die Stiftung abzuwickeln und deren Vermögen für humanitäre Zwecke aufzuwenden. "Wenn Herr Sellering für die Auflösung der Stiftung einen Beschluss des Landtages braucht, dann bin ich davon überzeugt, dass der Landtag diesem Wunsch sehr kurzfristig nachkommen wird", erklärte Liskow. Die Öffentlichkeit habe ihr Urteil über die Stiftung längst gefällt.

Regierungschefin Schwesig nimmt wegen einer Krebsnachsorge-Behandlung nicht an der Parlamentssitzung teil. Für die Koalition wird erneut ihre Stellvertreterin, Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke), das Wort ergreifen. Bereits in der Vorwoche hatte die Landesregierung angekündigt, zusammen mit Kreisen und Kommunen alle Vorkehrungen zur Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge zu treffen. Die ersten waren am Sonntag in Schwerin eingetroffen.

