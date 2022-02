Rätselhafter Knochenfund an Reriker Steilufer der Ostsee

Rerik. Ein Fund von vermutlich menschlichen Knochen bei Rerik (Landkreis Rostock) gibt Ermittlern und Rechtsmedizinern derzeit Rätsel auf. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, haben Spaziergänger die Knochen am Sonntag am Ostsee-Steilufer in der Nähe der Teufelsschlucht entdeckt, die ein paar hundert Meter östlich der Stadt liegt.

Die Knochen sollen in einer mit Wasser gefüllten Senke und zum Teil unter Steinen gelegen haben. Einer der Passanten sei dort hinübergelaufen und habe die ungewöhnlichen Gegenstände gesehen. Nach einer ersten Einschätzung von Fachleuten seien es menschliche Skelettreste. Das Geschlecht konnte zunächst nicht ermittelt werden.

Bisher sei auch noch unklar, wie alt die Knochen sind und woher sie stammten. Die Polizei rechnet damit, dass die Skelettreste schon mehrere Jahre oder noch deutlich länger dort lagen. Somit sei zunächst keine Zuordnung zu einem Vermisstenfall oder einem anderen Fall möglich.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-326093/2

