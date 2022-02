Diebe stehlen Fernseher und Kupferrohre von Ferienhäusern

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Zingst. Auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und im benachbarten Bresewitz (Vorpommern-Rügen) häufen sich derzeit Einbrüche und Buntmetalldiebstähle von Ferienunterkünften. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden innerhalb weniger Tage Kupferdachrinnen, Kupferbleche von Terrassen und TV-Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Betroffen waren mehrere Gebäude in Zingst, Prerow und Bresewitz, was gleich gegenüber der Halbinsel auf dem Festland liegt. Die Diebstähle sollen sich zwischen 24. und 28. Februar ereignet haben. Die Halbinsel, die von Barth aus über die Meiningenbrücke erreichbar ist, gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen an der deutschen Ostseeküste. Traditionell ist derzeit aber eher Nebensaison.

