"Damit mach ich's": Novavax-Impfungen beginnen

Neubrandenburg. In Neubrandenburg sind die ersten Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax immunisiert worden. Die Altersspanne der Interessenten reichte am Montag von 35 bis 80 Jahren, wie die Impfwilligen der Deutschen Presse-Agentur sagten. Als Erste bekam die 58-jährige Neubrandenburgerin Kathrin Paul den Piks, wie eine Sprecherin des Impfzentrums im Bethaniencenter sagte. "Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen, aber dann kam dieser Impfstoff und ich dachte: Damit mach ich's", sagte die Ex-Unternehmerin.

Wie Paul erklärten etliche der Impfwilligen in Neubrandenburg, dass sie grundsätzlich keine Impfgegner seien. Eine 35-Jährige sagte, dass sie in der Pflege arbeite und sich deshalb jetzt mit dem Protein-Impfstoff mit Wirkverstärker impfen lassen wolle. Vor den anderen Impfstoffen auf mRNA-Basis habe sie Angst gehabt. Bis zur Impfpflicht für Gesundheitsberufe ab Mitte März bekomme sie auch noch die zweite Impfung hin. Eine 77-jährige Ex-Lehrerin und ihr 80-jähriger Mann aus Neubrandenburg kamen, weil sie nach eigenen Angaben auf diese Art Impfstoff gewartet hatten.

Insgesamt sollten am Montag etwa 30 der rund 50 Impfwilligen im Impfzentrum des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte das Mittel von Novavax erhalten. Im Nordosten stehen seit Montag etwa 78.000 Impfdosen des Vakzins zur Verfügung, wobei zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung nötig sind. Im Nordosten lag die Impfquote der vollständig geimpften zuletzt bei 55 Prozent und damit im Mittelfeld aller Bundesländer.

Am Montagnachmittag sollte der Impfstoff auch erstmals am Rostocker Universitätsklinikum gespritzt werden. Laut Gesundheitsministerium folgen dann weitere Impfstützpunkte in Rostock, Schwerin und Vorpommern Rügen am Dienstag.

Für Paul hat die Doppelimpfung innerhalb von drei Wochen auch einen anderen Vorteil: "Ich will zu einem Konzert mit Udo Lindenberg", sagte die 58-Jährige.

