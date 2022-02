Deutschlands zweitgrößte Insel Usedom ist nur über zwei Klappbrücken zu erreichen. An einer davon haben Reparaturarbeiten begonnen. Der Bauplan für Wolgast sieht vorerst nur geringe Einschränkungen vor.

Verkehr Reparatur an Klappbrücke zur Insel Usedom gestartet

Wolgast. Auf der nördlichen Zufahrt zur Ostseeinsel Usedom in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) müssen Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind turnusmäßige Reparaturarbeiten am Wahrzeichen von Wolgast, der Klappbrücke der Bundesstraße 111 über den Peenestrom. Die Vorbereitungsarbeiten wurden am Montag nach Angaben des Landesamtes für Verkehr ohne größere Verkehrseinschränkungen gestartet. Über eineinhalb Jahre hinweg - mit Pausen zu besonders verkehrsreichen und tourismusstarken Zeiten - sollen unter anderem die Fahrbahndecken und Brückengeländer der mehr als 250 Meter langen blauen Stahlbrücke erneuert werden.

Am Montag begannen Arbeiter damit, die nördliche Straßenseite abzusperren. Autos können auf der eingeengten Fahrbahn noch langsam zweispurig aneinander vorbeifahren. Fußgänger und Radfahrer müssen auf die Südseite ausweichen. Vom 21. März an bis kurz vor Ostern müssen Kraftfahrer eine halbseitige Sperrung mit Baustellenampel hinnehmen. Die Arbeiten sollen 5,7 Millionen Euro kosten.

Über Wolgast verläuft die B111 als einzige Zu- und Abfahrt der Ostseeinsel Usedom im Norden sowie die Bahnstrecke von Wolgast nach Peenemünde und Heringsdorf. Deutschlands zweitgrößte Insel ist aber für Autos von Süden noch über die Bundesstraße 110 und die Zecheriner Klappbrücke zu erreichen.

