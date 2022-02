Frostiges sonniges Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet in den kommenden Tagen frostiges, aber sonniges Wetter. Am Sonntag gibt es zunächst gebietsweise noch Hochnebel und Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Danach gibt es aber bis zum Abend ungestörten Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier Grad auf Rügen und acht Grad in Westmecklenburg.

In der Nacht zum Montag ist es demnach klar und trocken. Lokal kann es neblig werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und minus fünf Grad. Auch am Montag können sich die Menschen über sonniges Wetter freuen. Es bleibt trocken bei fünf bis acht Grad.

