Rostock nach 0:2 gegen Nürnberg vier Monate daheim sieglos

Rostock. Hansa Rostocks Heimkomplex hält an. Der Aufsteiger der 2. Fußball-Bundesliga unterlag am Samstag dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:1) und bleibt nur dank das besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Sandhausen vorerst der Absturz auf Relegationsrang 16 erspart. Allerdings kann der SV Sandhausen am Sonntag mit einem Remis beim 1. FC Heidenheim an den Mecklenburgern in der Tabelle vorbeiziehen. Pascal Köpke (34. Minute) und Taylan Duman (63.) erzielten vor 10.000 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Gäste zu deren fünften Dreier in der Fremde.

Mit dem ukrainischen Startelf-Debütanten Danylo Sikan begannen die Hanseaten sehr energisch und hätten bereits nach gut vier Minuten in Führung gehen können. Mittelstürmer John Verhoek köpfte nach einer Flanke von Ryan Malone allerdings knapp über das Tor.

In der munteren Partie blieben den Franken die Antwort nicht lange schuldig. Hansas Torhüter Markus Kolke reagierte bei dem Elfmeter von Duman, der zuvor ungeschickt und unnötig von Nils Fröling gefoult worden war, ganz stark und musste dennoch hinter sich greifen. Köpke staubte per Kopf ab.

Mehr offensive Höhepunkte hatte die erste Halbzeit nicht zu bieten. Die Hausherren mühten sich zwar sichtlich, waren mit ihrem Latein aber spätestens in gegnerischen Strafraum am Ende. Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia musste bis zur Pause nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Auch nach dem Wiederanpfiff hatte Mathenia kaum etwas zu tun. Sein Gegenüber Kolke zwar auch nicht, aber er musste das Streitobjekt erneut aus dem Netz holen. Das war die Entscheidung. Hansa-Trainer Jens Härtel brachte zwar drei neue Stürmer, aber auch denen fiel gegen die kompakte Defensive der Franken so gut wie nichts ein.

