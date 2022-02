Schauer mit etwas Sonne in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern kommt durch eine meist dicke Wolkendecke am Freitag auch die Sonne durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erwartet die Menschen im Nordosten ein trockener Morgen, erst am Mittag ziehen gebietsweise Regen- und Graupelschauer auf. Vereinzelt kommt es auch zu kurzen Gewittern. An den Küsten und im Inland vor allem morgen frischer Wind, mit stürmischen Böen, die über den Tag hinweg nachlassen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibt es meist trocken, der Himmel lockert auf, nur örtlich gibt es etwas Regen. Die Temperaturen fallen auf minus ein bis drei Grad. Am Samstag ist es voraussichtlich dann weitgehend heiter und trocken.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-280335/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern