Auf Werbetour für MV: Hesse reist nach New York

Schwerin. Nach gut zwei Jahren mit coronabedingt massiv eingeschränkten Angeboten in Kultur und Tourismus will sich Mecklenburg-Vorpommern international wieder ins Gespräch bringen. Dazu soll insbesondere auch das exklusive Gastspiel der New Yorker Philharmoniker Mitte Mai auf Usedom beitragen. Zur Vorbereitung werde Birgit Hesse in ihrer Doppelfunktion als Präsidentin des Landtags und des Tourismusverbandes vom 20. bis 24. März nach New York reisen, teilte der Landtag am Donnerstag mit.

Nach den Worten Hesses solle ein Zeichen gesendet werden, dass es wieder los geht. "Wir wollen und müssen auf möglichst vielen Märkten signalisieren, dass wir uns in Mecklenburg-Vorpommern freuen auf Gäste aus nah und fern", sagte Hesse laut Mitteilung. Sie freue sich auf die einmalige Chance, in den USA im Zusammenhang mit den Konzerten des New York Philharmonic Orchestra auf das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen zu können. "Die Auftritte des Orchesters in unserem Bundesland sorgen für Aufmerksamkeit, die wir nutzen wollen", so die Präsidentin.

Neben einer gemeinsamen Pressekonferenz des Landestourismusverbandes und der Usedomer Musikfestspiele mit Vertretern der Philharmoniker seien in New York weitere Treffen geplant. So werde Hesse unter anderem mit dem Sprecher des Unterhauses im Staat New York und dem Präsidenten des American Council on Germany, einer nichtstaatlichen Organisation zur Festigung der deutsch-amerikanischen Beziehungen, zusammenkommen.

Nach den bisherigen Planungen werden die New Yorker Philharmoniker vom 20. bis 22. Mai unter dem Motto "Frieden, Vielfalt und Freiheit" zu Gast im Historisch-Technischen Museum Peenemünde auf Usedom sein. Das unter Mitwirkung des US-Generalkonsuls in Hamburg zustande gekommene dreitägige Gastspiel ist ein Sonderkonzert des Usedomer Musikfestivals, das nach Angaben von Intendant Thomas Hummel mehr als zehn Jahre darauf hingearbeitet hat.

Die drei Konzerte finden auf geschichtsträchtigem Boden statt, dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, in der die Nazis ihre Raketen entwickelten und testeten. In dem Museum wird sowohl an Terror und Leid erinnert, die mit den sogenannten V-Waffen verbunden sind, als auch an die technischen Entwicklungen, die nach Kriegsende in den USA fortgeführt wurden.

Zu Gast bei den Konzerten wird auch die Violinistin Anne-Sophie Mutter sein, die ein ihr gewidmetes Stück ihres gestorbenen Ehemanns André Previn aufführen wird. Dessen Familie war vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-268348/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern