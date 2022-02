Windig bis stürmisch in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern wird es in den kommenden Tagen windig bis stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte, gibt es ab dem Mittag einzelne Windböen. Am Abend und in der Nacht zum Freitag können die Winde Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern erreichen.

Am Donnerstag ist es zunächst trocken, erst am Abend zieht Regen in Westmecklenburg auf. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst bedeckt. Später kann es vereinzelt Regen- und Graupelschauer geben. Lokal sind auch Gewitter möglich. Es kühlt ab auf ein bis drei Grad.

Am Freitag erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein Wechsel aus Wolken und Sonne. Ab dem Mittag ist mit Regen- und Graupelschauern sowie lokal mit kurzen Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-261964/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern