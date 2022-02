Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene

Schwerin. Ab dem heutigen Donnerstag gelten für Geimpfte und Genesene in Mecklenburg-Vorpommern bei privaten Treffen keine Beschränkungen mehr. Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzvorschriften im Land wird der erste Lockerungsschritt umgesetzt, der in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz verabredet worden war.

Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) erinnerte jedoch nach der Kabinettssitzung am Dienstag daran, dass die bestehenden Regeln weiter gelten, sobald auch nur ein Ungeimpfter an einem Treffen teilnimmt. Aktuell gilt, dass sich ein Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen treffen darf - es dürfen zudem nicht mehr wie zehn Personen sein. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

"Unser Ziel ist es, mit möglichst wenig Regeln durch den Frühling und durch den Sommer zu kommen", so Oldenburg. Weitere Schritte sollen in den kommenden Wochen folgen und dann in die Verordnung eingearbeitet werden.

Zum 4. März sollen den Angaben zufolge die 2G- und 2G-Plus-Regelungen weitgehend gestrichen werden, dann dürfen neben Geimpften und Genesenen auch Ungeimpfte beispielsweise wieder mit negativem Corona-Test in Hotels und Gaststätten. Ab 20. März ist vorgesehen, dass bundesweit alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt. Die Corona-Warn-Ampel des Landes läuft ebenfalls aus. Zu den Maßnahmen, die den Plänen zufolge jedoch weiter zum Schutz vor einer Ansteckung eingesetzt werden sollen, gehören Masken- und Testpflichten sowie Abstand.

