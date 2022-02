Lubminer Bürgermeister: Nord Stream 2 nicht gescheitert

Gut 2000 Menschen leben in Lubmin in der Nähe von Greifswald. Doch der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 bringt das ruhige Ostseebad in Schlagzeilen.

Lubmin. Der Bürgermeister von Lubmin in Vorpommern, Axel Vogt, sieht die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nach Aussetzung des Zertifizierungsverfahrens als nicht endgültig gescheitert an. Es sei allgemein bekannt gewesen, dass das Verfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Deshalb sehe er diese politische Entscheidung zur Verfahrensaussetzung "lediglich als einen weiter verzögernden Zeitfaktor unbekannter Dauer", teilte Vogt am Mittwoch in Lubmin mit. Er gehe weiter von einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konfliktes aus.

Im Seebad Lubmin bei Greifswald enden die rund 1230 Kilometer langen Gasröhren von Nord Stream 1 und 2. Während durch Nord Stream 1 seit Ende 2011 Gas fließt, ist Nord Stream 2 zwar bereits mit technischem Gas befüllt, aber noch nicht in Betrieb. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstag das zur Betriebserlaubnis notwendige Zertifizierungsverfahren gestoppt.

Vogt betonte, dass sich alle an Nord Stream 2 beteiligten europäischen und russischen Investoren auf nach wie vor geltende Rechtsrahmen in Deutschland, der EU und der Ostseeanrainer verlassen und in dieses Projekt mehr als neun Milliarden Euro investiert hätten. "Damit ergibt sich letztlich ein verwaltungsrechtlicher Entscheidungsanspruch der Beteiligten", sagt Vogt. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister der 2100-Einwohner-Gemeinde Lubmin an der Ostsee. Im Hauptberuf arbeitet er als Rechtsanwalt.

Eine politische Aussetzung der Zertifizierung könne nur temporär erfolgen, betonte Vogt. Letztlich wären im Falle einer gerichtlich überprüfbaren Versagung der Zertifizierung erhebliche Fragen im Zusammenhang mit einer anderen Nutzung, eines Rückbaus und etwaiger Schadensersatzforderungen zu klären.

