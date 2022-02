Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen blockiert B111

Buddenhagen. Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat für Behinderungen auf der Bundesstraße 111 zur Ostseeinsel Usedom gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Unfall mit einer Verletzten am Dienstag an der Abfahrt von der vielbefahrenen B111 nach Buddenhagen (Vorpommern-Greifswald). Weil ein Lastwagen links abbiegen wollte, hielten dahinter eine 34-jährige Autofahrerin und ein Transporter. Ein 22-jähriger Autofahrer bremste zu spät und stieß mit großer Wucht mit seinem Wagen gegen den Transporter, der auf das andere Auto geschoben wurde.

Von hinten fuhr dann noch ein Wagen in die Unfallstelle. Die 34-jährige Fahrerin des ersten Autos kam verletzt in eine Klinik. An den Fahrzeugen, von denen zwei Totalschaden waren, entstand rund 25.000 Euro Schaden. Die B111 ist die einzige Zu- und Abfahrt zur Insel Usedom von Norden her.

