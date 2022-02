Einsatzkräfte müssen gesunkenes Boot in Wismar bergen

Wismar. Die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen und die Wasserschutzpolizei Wismar haben am Dienstag einen in der Marina "Weiße Wieck" gesunkenen Kutter geborgen. Wie die Landeswasserschutzpolizei mitteilte, hatten Taucher zunächst geprüft, ob in dem Boot noch Menschen eingeschlossen waren, zudem wurde ein Hubschrauber eingesetzt, um etwaige Verunreinigungen festzustellen. Im Anschluss wurde das Boot den Angaben zufolge von der Feuerwehr geborgen, der Eigentümer begleitete die Bergung. Zur Ursache machte die Polizei zunächst keine Angaben, weitere Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-242192/3

