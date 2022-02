26-Jähriger mit Schraubenschlüssel schwer verletzt

Parchim. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Parchim ist ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich die Schlägerei am Montag auf einem Parkplatz in der Weststadt. Das Opfer sei von drei anderen Männern geschlagen und getreten und unter anderem mit einem eisernen Schraubenschlüssel misshandelt worden. Der Geschädigte sei kurzzeitig nicht bei Bewusstsein gewesen und anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei habe drei 15, 20 und 42 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt. Gegen sie werde wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ursache für die Schlägerei am Montag soll eine frühere gewalttätige Auseinandersetzung zwischen dem 15-Jährigen und dem 26-Jährigen gewesen sein.

