Einbrecher plündern Technik-Lager von Veranstalter

Wolgast. Eine Veranstaltungsfirma aus Wolgast (Vorpommern-Greifswald) muss nicht nur die coronabedingten Ausfälle von Tagungen sondern auch einen größeren Technik-Diebstahl verkraften. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, haben Einbrecher aus einem Lager die Ausrüstung der Firma im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Dazu gehörten unter anderem Beamer, Mischpulte, Mikrofone und Laptops. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich der Diebstahl zwischen dem 17. und 21. Februar ereignet haben. Die Eigentümer bemerkten den Einbruch in dem Lagergebäude im Norden der Hansestadt am Montag und zeigten ihn bei der Polizei an.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-233785/2

