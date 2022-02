Weiterhin windig in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es in den kommenden Tagen windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, kann es am Abend und in der Nacht zum Mittwoch im Küstenumfeld stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern geben. Die Windlage soll sich an den Küsten und in Vorpommern erst im Laufe des Mittwochs beruhigen.

Am Dienstag lockere es im Tagesverlauf zunächst auf. Zeitweise soll es Sonnenschein geben. Am Abend könne erneut Regen aufziehen. Die Temperaturen sollen auf fünf bis acht Grad steigen. In der Nacht zum Mittwoch sei es bewölkt, bis Mitternacht könne es regnen. Die Tiefstwerte sollen in der Nacht bei etwa vier Grad liegen.

Am Mittwoch sei es zunächst wolkig, im Tagesverlauf werde es allmählich heiter. Am Abend sei es dann klar und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und zehn Grad.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-233690/2

