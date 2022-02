Wieder Tausende bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Schwerin/Neubrandenburg. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend erneut mehrere Tausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. Wie Polizeisprecher sagten, zogen mehr als 1100 Menschen friedlich durch die Schweriner Innenstadt. Dabei waren Plakate zu lesen wie "Stoppt den Impfwahnsinn", aber auch "Hände weg von Russland". Die Demonstration war unter dem Motto "Freies Impfen - keine Spaltung" organisiert worden.

Mehr als 1300 Protestteilnehmer wurden an mehreren Orten an der Mecklenburgischen Seenplatte gezählt. Weitere Demonstrationen waren in Wismar, Güstrow, Stralsund und in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald angekündigt. Der Protest richtete sich wieder gegen eine mögliche Impfpflicht in Deutschland.

Im Nordosten gelten seit Wochen strengere Einschränkungen als in den meisten Nachbarbundesländern. Die Wochen-Inzidenz für MV liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei 1398 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit ähnlich hoch wie vor einer Woche. Die für staatliche Maßnahmen geltende Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 9,7 und damit etwas höher als vor einer Woche.

