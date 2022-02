Backhaus zufrieden mit Vorschlag zur EU-Agrarpolitik

Schwerin. Der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern ist zufrieden mit dem von Deutschland eingereichten Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. "Das Prinzip "öffentliches Geld für öffentliche Leistungen", das von Mecklenburg-Vorpommern immer wieder in die Verhandlungen eingebracht wurde, findet sich aber schon jetzt in weiten Teilen wieder", sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Das stetig knapper werdende Agrarbudget sollte sich aus seiner Sicht noch stärker an diesem Gedanken ausrichten.

Dem Landesagrarministerium zufolge stehen Mecklenburg-Vorpommern für Direktzahlungen an die Landwirte aus dem EU-Budget für die Jahre 2023 bis 2027 den Planungen nach 320 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen demnach weitere rund 652 Millionen Euro zur Förderung des ländlichen Raums.

Wie das Agrarministerium erläuterte, hat nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen EU-Mitgliedsländer Strategiepläne in Brüssel eingereicht. Die EU-Kommission werde nun im Verlauf des Jahres die Vorschläge analysieren und Verhandlungen führen, damit die neue Förderperiode wie geplant im Januar 2023 starten kann.

