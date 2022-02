Ferienende: Noch zwei Wochen Maskenpflicht im Unterricht

Schwerin. Mit dem Ende der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern am Montag werden die letzten Tage für die Maskenpflicht im Schulunterricht eingeläutet. Schülerinnen und Schüler müssen vom 7. März an in den Klassenzimmern keinen Mund- und Nasenschutz gegen das Coronavirus mehr tragen - bis dahin gelten jedoch noch die bereits bekannten verschärften Schutzmaßnahmen. Auf den Gängen und in den Pausen sind Masken über den 7. März hinaus Pflicht.

Auch die Hygienevorschrift für Schüler, sich in der Schule in definierten Gruppen zu bewegen, soll zum 7. März aufgehoben werden. Corona-Tests gibt es zunächst noch drei Mal pro Woche, vom 21. März an dann noch zwei Mal. Sollten Corona-Fälle auftreten, greift das "Kontaktpersonenmanagement": Positiv getestete Schüler müssen in Quarantäne, Mitschüler werden separat unterrichtet und häufiger getestet.

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) zeigte sich mit Blick auf das zweite Schul-Halbjahr optimistisch: "Auch wenn die Omikron-Welle noch nicht zu Ende ist, ein Licht am Horizont ist zu erkennen. Schrittweise, angepasst an die Infektionszahlen und Inzidenzen, werden wir die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen auch in den Schulen anpassen". Oldenburg verwies auf das "Drei-Phasen-Modell" für Schulen: Je nach lokaler Infektionslage wird hiermit gesteuert, in welcher Form der Unterricht stattfindet.

Das Bildungsministerium wies auch darauf hin, dass es am ersten Schultag flächendeckende Corona-Tests geben werde. Zudem müssen Eltern in einer Erklärung bestätigen, dass sich ihr Kind in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-191863/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern