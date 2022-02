Mit Lieberknecht: Darmstadt zuversichtlich gegen Hansa

Darmstadt. Coach Torsten Lieberknecht wird voraussichtlich zum Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hansa Rostock an die Seitenlinie des SV Darmstadt 98 zurückkehren. Er habe bereits zwei negative Schnelltestergebnisse vorliegen, erklärte der Trainer des Fußball-Zweitligisten bei der Pressekonferenz am Freitag. Der 48-Jährige wartet nun auf ein negatives PCR-Testergebnis, um wieder auf der Bank Platz nehmen zu dürfen.

Nicht nur die Rückkehr von Lieberknecht nach seiner Corona-Zwangspause, sondern auch die der Zuschauer steht bevor. 7500 Fans sind für das Spiel im Stadion am Böllenfalltor zugelassen. "Zuschauer sind das Salz in der Suppe", sagte Lieberknecht. "Man hat es sich herbeigesehnt. Stadionstimmung ist durch nichts zu ersetzen." Die Lilien erwarten auch rund 500 Gäste von der Ostsee.

Die Trainingswoche nach dem 2:2 bei Hannover 96 beobachtete Lieberknecht per Video aus der Quarantäne. Die Mannschaft habe wie immer engagiert trainiert, lobte er. Im Match gegen Rostock fehlt der gelbgesperrte Verteidiger Matthias Bader. Frank Ronstadt soll ihn am Sonntag ersetzen. Lieberknecht ließ hingegen offen, ob die Südhessen mit drei Stürmern beginnen. Dies sei auf jeden Fall "denkbar".

Im Hinspiel musste sich Aufstiegskandidat Darmstadt den abstiegsbedrohten Rostockern mit 1:2 geschlagen geben. Seitdem hätte sich jedoch vieles verändert, sagte Lieberknecht. Beim Abschlusstraining am Samstag will er wieder zum Team stoßen.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-190906/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern