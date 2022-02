Hansa bangt um Einsatz von Rhein: Roßbach fehlt gesperrt

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 wahrscheinlich auf Mittelfeldspieler Simon Rhein verzichten. Der 23 Jahre alte Defensivmann ist erkrankt. "Es sieht nicht danach aus, dass er bis zum Spiel fit ist", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag in Rostock. Rhein zählte im bisherigen Saisonverlauf zu den Leistungsträgern beim Aufsteiger und stand in den vergangenen elf Ligaspielen stets in der Startelf.

Definitiv ersetzen muss Härtel in Damian Roßbach einen weiteren Aktivposten. Der Innenverteidiger ist nach der fünften Gelben Karte, die er am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Werder Bremen (1:2) gesehen hat, für ein Spiel gesperrt. "Seine Kommandos werden uns fehlen. Wir müssen es als Mannschaft auffangen", sagte Härtel. Für Roßbach dürfte Thomas Meißner, der zuletzt nur noch zweite Wahl war, gemeinsam mit Ryan Malone die Hansa-Innenverteidigung bilden.

In der Hinrunde hatten die Rostocker den Aufstiegskandidaten im heimischen Ostseestadion 2:1 bezwungen. "Wir wollen an die Leistung anknüpfen", sagte Härtel vor dem Gastspiel bei der torgefährlichsten Offensive der Liga. "Sie machen viele Standardtore und schalten auch schnell um. Aber nach Standards bekommen sie auch Gegentore. Das ist ein Ansatz für uns", meinte der 52-Jährige weiter.

Hansas Mittelfeldakteur Hanno Behrens kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. "Ich denke, dass wir eine gute Chance haben. Wir haben auswärts schon gute Auftritte hingelegt. Deshalb fahren wir mit breiter Brust hin und wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen", sagte der 31-Jährige. Behrens stand bei den "Lilien" von 2012 bis 2015 unter Vertrag, ehe er zum 1. FC Nürnberg ging und von dort aus im vergangenen Sommer zum FC Hansa wechselte.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-189803/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern