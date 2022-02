Neubrandenburg schließt Friedhöfe wegen Orkantief

Neubrandenburg/Stuer. Wegen des angekündigten Orkantiefs "Zeynep" hat die Stadt Neubrandenburg erneut die Friedhöfe geschlossen. Bis Montagnachmittag sind Besuche auf dem Neuen Friedhof an der Oststadt und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe nicht möglich, teilte die Stadt am Freitag mit. Beisetzungen sollen nach bisherigem Stand noch stattfinden, könnten aber bei größeren Baumschäden am Samstag ebenfalls noch abgesagt werden.

Auf den Friedhöfen waren bei einem starken Sturm Ende Januar mehr als 70 Bäume umgestürzt und etliche Gräber verwüstet worden. Die Beseitigung der Schäden dauerte mehrere Wochen.

Im Bärenwald in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) sind die Braunbären weiterhin in Extragehegen untergebracht, die weniger Bäume haben, um sie vor Schäden zu schützen. Die bei Besuchern beliebte Einrichtung hatte bereits am Donnerstag sicherheitshalber geschlossen, wobei Schäden aber ausgeblieben sind. Ob der Bärenwald am Samstag für Besucher öffnet, sollte erst später entschieden werden.

Meteorologen haben für die Nacht von Freitag auf Samstag ein Orkantief mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern vorhergesagt. Auch andere Tiergärten wie in Ueckermünde in Vorpommern und Neustrelitz wollen erst am Samstagmorgen entscheiden, ob sie wieder öffnen.

